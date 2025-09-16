В Скопине задержали рецидивистку за кражу смартфона на остановке

В Скопине полицейские задержали 19-летнюю рецидивистку, подозреваемую в краже смартфона на остановке общественного транспорта. Об инциденте сообщил 18-летний местный житель, который заметил пропажу своего телефона, когда ждал друга в автомобиле. Вернувшись на остановку, он обнаружил, что смартфон исчез. В ходе расследования выяснилось, что сразу после отъезда заявителя у остановки заметили девушку. Полицейские быстро установили ее личность и задержали. Ранее ее осудили за хищения чужого имущества. При задержании у злоумышленницы нашли похищенный мобильный телефон, который она намеревалась сбыть. Девушке грозит до двух лет лишения свободы.

В Скопине полицейские задержали 19-летнюю рецидивистку, подозреваемую в краже смартфона на остановке общественного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба рязанской полиции.

Об инциденте сообщил 18-летний местный житель, который заметил пропажу своего телефона, когда ждал друга в автомобиле. Вернувшись на остановку, он обнаружил, что смартфон исчез.

В ходе расследования выяснилось, что сразу после отъезда заявителя у остановки заметили девушку. Полицейские быстро установили ее личность и задержали. Ранее ее осудили за хищения чужого имущества в общественных местах.

При задержании у злоумышленницы нашли похищенный мобильный телефон, который она намеревалась сбыть. Девушке грозит до двух лет лишения свободы. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ.