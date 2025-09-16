В Рыбновском районе столкнулись две фуры
На трассе М5 в Рыбновском районе Рязанской области, произошло ДТП. Об этом сообщили в телеграм-канале «M5 Ural Team». Очевидцы уточнили, что авария произошла на 165-м км на светофоре в деревню Высокое. На кадрах видно, что два грузовых автомобиля. На месте работают ДПС.
Фото: M5 Ural Team