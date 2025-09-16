Рязань
В рязгордуме обсудили вопросы развития системы ТОС
Ранее, во время проведения в Рязани конференции ВАРМСУ, поднимался вопрос об отсутствии у Мариуполя и Элисты опыта в формировании территориального общественного самоуправления.

Как отметила Татьяна Панфилова, в Рязани накоплен огромный опыт работы в этом направлении.

«В Рязани практика территориального общественного самоуправления действует уже около 20 лет. На сегодняшний день в городе работают около 80 ТОСов, и мы уверены, что эта цифра будет расти. Активное участие жителей в деятельности ТОС дает возможность реализации проектов по благоустройству территорий, организации культурно-массовых и других мероприятий, решения других актуальных вопросов местного значения», — отметила она.

Участники встречи обсудили вопросы взаимодействия ТОС с органами представительной и исполнительной власти, формирования нормативно-правовой базы и финансирования проектов, участия в практике инициативного бюджетирования.

Органам местного самоуправления Мариуполя и Элисты окажут информационную поддержку в развитии системы территориального общественного самоуправления в их муниципалитетах.

«Сегодняшняя встреча показала, насколько продуктивно может быть наше деловое общение по различным направлениям деятельности представительных органов. Хочу отметить, что это стало возможным благодаря проекту ВАРМСУ „Муниципальный диалог“ и нашим встречам в рамках проекта. Живое, прямое обсуждение проблем муниципалитетов с коллегами из других регионов, обмен опытом для выработки эффективных управленческих решений — одна из возможностей, которые предоставляет этот проект», — заключила Татьяна Панфилова.