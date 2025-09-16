В рязанском селе произошел крупный пожар
ЧП произошло утром 15 сентября в в селе Малинки Михайловского округа. Загорелся жилой дом. Площадь возгорания составила 117 квадратных метров. В тушении участвовали 7 человек, 3 единицы техники. Огнем поврежден дом и хозяйственная постройка.
В рязанском селе произошел крупный пожар. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
ЧП произошло утром 15 сентября в в селе Малинки Михайловского округа. Загорелся жилой дом. Площадь возгорания составила 117 квадратных метров.
В тушении участвовали 7 человек, 3 единицы техники. Огнем поврежден дом и хозяйственная постройка.