Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
Вчера 10:51
1 767
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
1 202
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
10 сентября 18:09
2 633
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
8 сентября 13:15
7 287
В рязанском селе произошел крупный пожар
ЧП произошло утром 15 сентября в в селе Малинки Михайловского округа. Загорелся жилой дом. Площадь возгорания составила 117 квадратных метров. В тушении участвовали 7 человек, 3 единицы техники. Огнем поврежден дом и хозяйственная постройка.

В рязанском селе произошел крупный пожар. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

ЧП произошло утром 15 сентября в в селе Малинки Михайловского округа. Загорелся жилой дом. Площадь возгорания составила 117 квадратных метров.

В тушении участвовали 7 человек, 3 единицы техники. Огнем поврежден дом и хозяйственная постройка.