В Рязанском районе отключили газ крупному должнику
Специалисты «Газпром межрегионгаз Рязань» и «Газпром газораспределение Рязанская область» приостановили подачу газа в СНТ «Рубин» из‑за долга абонента в 187 тыс. рублей. Несмотря на неоднократные уведомления о необходимости оплатить потреблённый газ, владельцы участка проигнорировали требования, что вынудило компанию ограничить подачу на вводных сетях.
Для возобновления газоснабжения помимо основного долга потребуется оплатить работы по прекращению и повторному подключению. Заместитель гендиректора по работе с социально значимыми категориями населения ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Роман Никонов подчеркнул, что отключение — крайняя мера и призвал абонентов не накапливать задолженности, особенно перед отопительным сезоном.