В Рязанской области осудили мужчину за хранение наркотиков
Жителя Касимовского округа осудили за покупку и хранение наркотиков. Об этом 16 сентября сообщила пресс-служба облпрокуратуры.
Отмечается, что в декабре 2024 года осужденный в интернете купил наркотик. Запрещенное вещество злоумышленник хранил для личного употребления.
Преступную деятельность пресекли полицейские.
Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно и штраф семь тысяч рублей.