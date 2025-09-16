В Рязанской области остановили пьяного водителя

Инцидент случился в Сараевском районе в селе Борец на улице Новая Пажа. Инспекторы остановили автомобиль ВАЗ-211340, за рулем которого был нетрезвый 43-летний житель районного центра. Он согласился на месте пройти освидетельствование, алкотестер показал 1,243 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В отношении мужчины составили административный протокол (ст. 12.8 ч. 1 КоАП РФ). Ему грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение водительских прав сроком до двух лет.

