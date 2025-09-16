В Рязани скончалась руководитель народного театра «Нюанс» Лилия Черно-Иваненко
Женщина скончалась от продолжительной болезни. Ей было 56 лет. Лилия Черно-Иваненко была художественным руководителем народного молодежного театра «Нюанс», который работает на базе ДК «Приокский» в Рязани. Она писала сценарии, занималась постановкой спектаклей и различных представлений, помогала в создании анимационных и шоу-программ к городским праздникам.
В Рязани скончалась руководитель народного театра «Нюанс» Лилия Черно-Иваненко. Об этом сообщает «
По данным издания, женщина скончалась от продолжительной болезни. Ей было 56 лет.
Лилия Черно-Иваненко была художественным руководителем народного молодежного театра «Нюанс», который работает на базе ДК «Приокский» в Рязани. Она писала сценарии, занималась постановкой спектаклей и различных представлений, помогала в создании анимационных и шоу-программ к городским праздникам.