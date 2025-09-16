В Рязани открылась выставка, посвященная Надежде Хвощинской

В Музейном центре РИАМЗ открылась выставка, посвященная уроженке Рязанской области, писательнице, критику, переводчику Надежде Хвощинской. Об этом 16 сентября сообщил губернатор региона Павел Малков в своих соцсетях.
Надежда Хвощинская — автор 11-ти романов, множества повестей и рассказов. Ее творчество занимает особое место в русской литературе XIX века.
В экспозиции представлены личные вещи, рукописи, издания, рисунки и портреты.
«Благодарю Государственный музей истории российской литературы имени Даля, Третьяковскую галерею, Государственный исторический музей, Государственный музей А. С. Пушкина, музеи Рязанской области и Научную библиотеку имени Горького за возможность показать в Рязани редчайшие экспонаты.
Символично, что именно сегодня в музейном центре открылся зал, посвященный нашим великим землякам. На интерактивном стенде можно узнать о жизни и достижениях выдающихся рязанцев. А на стене зала большое художественное панно, посвященное Рязанской области — можно очень долго рассматривать его детали», — написал Малков.
