В Рязани электросамокаты перестанут работать в зонах запрета движения для СИМ

Рязанцам рассказали о новых правилах для средств индивидуальной мобильности. Об этом сообщили в эфире ГТРК «Ока».

В сюжете отметили, что в Рязани запрещен проезд самокатов в историческом центре города, около объектов культурного наследия, некоторых парках и скверах.

«В таких местах мы вводим зоны дополнительного ограничения скорости, они действуют автоматически. Все зоны отображены на картах в приложении, чтобы пользователь мог ориентироваться. Самокат самостоятельно реагирует и замедляется до 10-15 километров в час», — рассказал пресс-секретарь сервиса кикшеринга Денис Балакирев.

Кроме того, если самокат въезжает в зону запрета использования СИМ, то сам постепенно останавливается. Уточняется, что штраф за нарушение требований к использованию СИМ составляет 800 рублей.

«За 8 месяцев 2025 года на дорогах Рязанской области зарегистрировано 18 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, в результате которых 19 человек получили травмы различной степени тяжести», — добавила инспектор Управления ГАИ УМВД России по Рязанской области Анна Мелешкина.

Напомним, согласно постановлению горадминистрации, с 1 сентября в Рязани действуют новые требования к парковкам велосипедов и средств индивидуальной мобильности. Специальные площадки должны быть выделены разметкой, располагаться на расстоянии более пяти метров от начала пешеходных переходов и остановочных пунктов, более 15 метров — от административных зданий, памятников, монументов и скульптур.

Также СИМ запрещено размещать на клумбах, газонах, пешеходных улицах, тротуарах шириной менее полутора метров.

Ранее мэр Рязани Виталий Артемов сообщил, что в 2024 году ДТП с электросамокатами увеличилось на 44%.

Однако в городе не планируют вводить полный запрет на их использование.