В российских аптеках обнаружили поддельные презервативы популярной марки
Контрафактные барьерные контрацептивы с логотипом Durex продавались в фармацевтических точках «Сети эконом аптек» и «Мелодии здоровья». Отмечается, что продукция неизвестного происхождения могла повысить риски нежелательной беременности и навредить здоровью. Производитель обратился в соответствующие органы, была проведена проверка, которая выявила нечеткую полиграфию, разные шрифты и несоответствие отрывной ленты оригинальной.
В российских аптеках обнаружили поддельные презервативы популярной марки. Об этом пишет Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА».
По данным портала, контрафактные барьерные контрацептивы с логотипом Durex продавались в фармацевтических точках «Сети эконом аптек» и «Мелодии здоровья».
Отмечается, что продукция неизвестного происхождения могла повысить риски нежелательной беременности и навредить здоровью.
Производитель обратился в соответствующие органы, была проведена проверка, которая выявила нечеткую полиграфию, разные шрифты и несоответствие отрывной ленты оригинальной.
Суд постановил изъять подделки и оштрафовать продавцов.