В Прикамье в производственном цехе у предпринимателя нашли труп студента
В Прикамье в производственном цехе у предпринимателя нашли труп студента. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».
По словам матери погибшего, 31 августа Роман заселился в общежитие агротехникума в Кудымкаре, а 10 сентября погиб в производственном цехе у индивидуального предпринимателя в соседнем Карагае.
По предварительной информации, там Роман проходил практику. Но, как сообщила мать студента Елена, в техникуме ей сказали, что не отправляли ее сына на практику и он самовольно покинул общежитие 1 сентября.
Отмечается, что погибший студент получил сильные травмы груди и ноги. СК проводит проверку.