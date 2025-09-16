В Перинатальном центре в Рязани родился ребенок-гигант
Вес мальчика составил 5 050 граммов. Он стал первым ребенком в семье. Отмечается, что такие дети после рождения находятся под особым контролем неонатологов. У мальчика отклонений при обследовании выявлено не было. Он с матерью выписан домой в удовлетворительном состоянии.
