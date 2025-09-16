В Минпросвещения заявили о возможном росте зарплат учителей

Заработная плата учителей в российских школах может вырасти. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова. «Не должно быть таких перекосов, которые сейчас имеются. И я не исключаю, что будет повышение заработной платы», — отметил он. Кравцов не исключил возможного повышения зарплат, добавив, что Минпросвещения совместно с Минтрудом ориентируется на средний доход в каждом регионе: при его росте растут и доходы учителей.

