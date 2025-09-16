В Госдуме высказались о введении локдауна в школах из-за ОРВИ

В Госдуме высказались о введении локдауна в школах из-за ОРВИ. Об этом 16 сентября заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов ТАСС.

По его словам, сейчас в России выросла заболеваемость ОРВИ, что происходит каждую осень. Леонов назвал ситуацию «стандартной» и сообщил, что дополнительные меры в школах на данный момент не требуются.

Он напомнил, что в отдельных классах или учебных заведения могут ввести карантин в зависимости от числа заболевших.

Напомним, в Рязанской области зафиксировали более пяти тысяч случаев заболевания ОРВИ. Учебный процесс приостановлен в 12 учебных классах.