В Госдуме обсудили расстрел дезертиров
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу Министерства юстиции о ужесточении наказания для дезертиров, которые покинули места заключения и ушли на специальную военную операцию (СВО). Об этом пишет «Газета. ру».

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев поддержал это предложение и выразил мнение о необходимости применения более строгих мер к дезертирам, включая возможность расстрела.

«Инициатива давно назрела и, я бы даже сказал, перезрела — давно пора было навести порядок среди дезертиров. Вообще-то, и судить их нужно по законам военного времени, применяя наказания куда более действенные, чем существуют сейчас. Предателей в ту же Великую Отечественную принято было расстреливать на месте, и сейчас нелишней была бы такая практика. То, что предлагается, на мой взгляд, это еще слишком мягкий вариант, и я его, конечно, поддержу, но можно и доработать — так сказать, приблизить к фронтовым реалиям», — сказал он.