В Госдуме обсудили расстрел дезертиров

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу Минюста об ужесточении ответственности для дезертиров, покинувших места заключения и уехавших на СВО, сообщает «Газета. ру». Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев выразил поддержку и предложил применять более строгие меры, вплоть до расстрела, ссылаясь на практики военного времени и призывая ужесточить действующее законодательство.

«Инициатива давно назрела и, я бы даже сказал, перезрела — давно пора было навести порядок среди дезертиров. Вообще-то, и судить их нужно по законам военного времени, применяя наказания куда более действенные, чем существуют сейчас. Предателей в ту же Великую Отечественную принято было расстреливать на месте, и сейчас нелишней была бы такая практика. То, что предлагается, на мой взгляд, это еще слишком мягкий вариант, и я его, конечно, поддержу, но можно и доработать — так сказать, приблизить к фронтовым реалиям», — сказал он.