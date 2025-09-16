Shot: ВСУ отступают из Купянска
По данным канала, наступление российских войск заставило украинские силы покинуть город и оттянуться на окраину тыловых позиций. Всего за прошедшие две недели ВСУ потеряли до тысячи бойцов, присланных спасать положение в городе. Отмечается, что в Купянске остались малые вражеские группы, которые не успели оповестить о приказе. Им приходится прятаться в подвалах домов. Сейчас ВС РФ постепенно заходят в город и уже взяли под контроль его северную часть.
ВСУ отступают из Купянска. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным канала, наступление российских войск заставило украинские силы покинуть город и оттянуться на окраину тыловых позиций. Всего за прошедшие две недели ВСУ потеряли до тысячи бойцов, присланных спасать положение в городе.
Отмечается, что в Купянске остались малые вражеские группы, которые не успели оповестить о приказе. Им приходится прятаться в подвалах домов. Сейчас ВС РФ постепенно заходят в город и уже взяли под контроль его северную часть.