Рязанские полицейские депортировали трех иностранных граждан

Полицейские депортировали трех иностранных граждан, нарушивших законы РФ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Среди депортированных оказался гражданин одной из стран Средней Азии, который в конце августа освободился из исправительной колонии, где отбывал наказание за дачу взятки должностному лицу. Его пребывание на территории России было признано нежелательным. Два других мигранта также подверглись административному выдворению после выявления нарушений миграционного законодательства. Все трое иностранцев были организованно доставлены в международный аэропорт «Домодедово» под охраной полицейских и судебных приставов для отправки в свои страны за свой счет. Въезд в Россию этим лицам закрыт на срок от 5 до 60 лет.

Фото: Рязанская полиция