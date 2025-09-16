Рязанка заразилась описторхозом от речной рыбы
31-летняя рязанка поступила в инфекционное отделение больницы Семашко со слабостью, болями в животе и поясничной области, а также частым жидким стулом. Отмечается, что в течение недели женщина обращалась в частные медицинские центры, где проходила амбулаторное лечение, однако точный диагноз установить не удалось. Выяснилось, что семья пациентки регулярно ест речную рыбу, не всегда подвергающуюся термической обработке. В организме рязанки обнаружили яйца паразитов. Пациентке был установлен диагноз описторхоз, назначена специфическая терапия. Рязанку выписали.
Рязанка заразилась описторхозом от речной рыбы. Об этом сообщает пресс-служба ОКБ имени Семашко.
31-летняя рязанка поступила в инфекционное отделение больницы Семашко со слабостью, болями в животе и поясничной области, а также частым жидким стулом.
Отмечается, что в течение недели женщина обращалась в частные медицинские центры, где проходила амбулаторное лечение, однако точный диагноз установить не удалось.
Выяснилось, что семья пациентки регулярно ест речную рыбу, не всегда подвергающуюся термической обработке. В организме рязанки обнаружили яйца паразитов.
Пациентке был установлен диагноз описторхоз, назначена специфическая терапия. Рязанку выписали.