Рязанцы рассказали о водителях, грубо нарушающих ПДД
Ситуация возникла на дублере Московского шоссе, где организовано одностороннее движение. Несколько автомобилистов намеренно проигнорировали соответствующие знаки и проехали во встречном направлении. «Едут навстречу как ни в чем не бывало. На замечание говорят, что им по***й», — поделился автор видео.
Рязанцы рассказали о водителях, грубо нарушающих ПДД. Информацию разместил Telegram-канал «Рзн Лайф».
