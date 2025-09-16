Рязанцы рассказали о детях, ломающих скульптуру в Дашково-Песочне
Инцидент случился 12 сентября на Черезовских прудах. Несколько несовершеннолетних заинтересовались композицией «Серая шейка». «Старший ребенок уселся верхом на бедную утку, раскачивался на ней и настойчиво дергал ее за клюв, похоже, проверял — выдержит ли несчастная птица его натиск и вес. Младший ребенок пытался расправиться с маленьким утенком, старательно расшатывая фигурку в разные стороны», — говорится в посте. Сопровождающей их матери сделали замечание по поводу арт-объекта, но она не отреагировала на него и заявила, что это же дети, а камню и металлу ничего не будет.
Рязанцы рассказали о детях, ломающих скульптуру в Дашково-Песочне. Об этом пишет Telegram-канал «Топор. Новости Рязани».
По данным портала, инцидент случился 12 сентября на Черезовских прудах. Несколько несовершеннолетних заинтересовались композицией «Серая шейка».
«Старший ребенок уселся верхом на бедную утку, раскачивался на ней и настойчиво дергал ее за клюв, похоже, проверял — выдержит ли несчастная птица его натиск и вес. Младший ребенок пытался расправиться с маленьким утенком, старательно расшатывая фигурку в разные стороны», — говорится в посте.
Сопровождающей их матери сделали замечание по поводу арт-объекта, но она не отреагировала на него и заявила, что это же дети, а камню и металлу ничего не будет.