Рязанцев предупредили о массовом отключении холодной воды 17 сентября
Воды не будет на 7 улицах. С подробным списков адресов можно ознакомиться на сайте.
Рязанцев предупредили о массовом отключении холодной воды. Об этом сообщает «Водоканал».
В среду, 17 сентября, c 09:00 до 14:00 холодной воды не будет по адресам:
- улица Каширина, дома №№ 1-а, 1-б, 2, 4, 5, 6 (ГБУ РО ГКБ № 8);
- улица Павлова, дома №№ 11, 11 корп.1, 11 корп.2, 11 корп.3, 13, 15, 15 корп.1, 17, 19 (МБДОУ Детский сад «Росточек»), 21, 21-а, 25 (МБУК Музей И. П. Павлова), 27, 28 (МБДОУ Центр развития ребенка — детский сад № 32), 29, 31, 32, 33, 42-а (МБДОУ Детский сад № 55), 46, 48, 52;
- Первомайский проспект, дома №№ 17 лит. А (ГКУ РО Дом общественных организаций), 18, 22 (Военная прокуратуры военная поликлиника), 24 корп.1, 25 (Военный госпиталь), 26, 28, 30, 32, 34, 40, 40 корп.1, 42/1;
- улица Пожалостина, дома №№ 27 (МКУ Техобеспечение), 33, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46;
- улица Семинарская, дома №№ 25, 25-а, 27, 29, 33/45, 31/52, 35, 35 корп.1, 39, 41, 41-а (МБДОУ Детский сад Василек"), 43, 44/3, 46 (Поликлиника № 14), 48 (Военный госпиталь);
- улица Сенная, дома №№ 1 (Академия ФСИН России), 3, 5, 7, 22, 24, 26, 28, 30, 32;
- улица Трубежная, дома №№ 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16.