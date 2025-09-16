Россияне стали чаще выбирать Китай для сентябрьского отдыха
Отмечается, что количество бронирований отелей в КНР выросло на 25%. Лидером по популярности среди гостиниц стал Шанхай, где было зарегистрировано 28,6% номеров. На втором месте Пекин (21,3%), на третьем — Гуанчжоу (14,5%). Также в топ-5 вошли Шэньчжэнь (5,0%) и Чэнду (2,7%). КНР с 15 сентября ввела безвизовый режим для россиян.
Россияне стали чаще выбирать Китай для сентябрьского отдыха. Об этом пишет RT со ссылкой на исследование сервиса OneTwoTrip.
Отмечается, что количество бронирований отелей в КНР выросло на 25%.
Лидером по популярности среди гостиниц стал Шанхай, где было зарегистрировано 28,6% номеров. На втором месте Пекин (21,3%), на третьем — Гуанчжоу (14,5%). Также в топ-5 вошли Шэньчжэнь (5,0%) и Чэнду (2,7%).
КНР с 15 сентября ввела безвизовый режим для россиян.