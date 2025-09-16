Рязань
Россияне рассказали, что боятся тайного чипирования
Такие страхи беспокоят треть граждан. Отмечается, что за пять лет это число сократилось, но все еще остается достаточно большим. Молодежь относится к этому предположению с большей долей скепсиса. Более серьезно теорию воспринимают граждане в возрасте от 44 до 57 лет. Главными факторами беспокойства на эту тему называют страх контроля над личностью и возможный вред для здоровья.

Россияне рассказали, что боятся тайного чипирования. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.

Такие страхи беспокоят треть граждан. Отмечается, что за пять лет это число сократилось, но все еще остается достаточно большим.

Молодежь относится к этому предположению с большей долей скепсиса. Более серьезно теорию воспринимают граждане в возрасте от 44 до 57 лет.

Главными факторами беспокойства на эту тему называют страх контроля над личностью и возможный вред для здоровья.

Фото: Шедеврум.