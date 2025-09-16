Россиянам стала доступна выездная регистрация биометрии

Россиянам доступна новая услуга выездной регистрации подтвержденной биометрии, которая позволяет избежать необходимости посещения отделений банков. Об этом сообщил генеральный директор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий, пишет РИА Новости.
Теперь граждане могут заказать эту бесплатную услугу через сайт Центра. После подачи заявки к ним на дом приезжает сотрудник банка, который проводит проверку паспорта и СНИЛС, а также делает фотографию и записывает голос для дальнейшей идентификации. При этом ключевым элементом остается очная проверка личности, за достоверность данных отвечает сотрудник банка, который несет уголовную ответственность.
IT-эксперт Артем Геллер отметил, что внедрение биометрии в транспортную систему значительно повысит надежность верификации для пассажиров поездов и сделает процесс более удобным. В будущем россияне смогут обойтись без необходимости носить с собой паспорт, так как биометрические данные будут храниться в защищенном виде, что усложняет возможность их кражи мошенниками.