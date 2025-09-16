Россиян предупредили о предстоящем подорожании квартир

По прогнозам кандидата экономических наук и доцента ИМЭС Александра Сутина, новостройки в России в октябре подорожают на 7-8% по сравнению с текущими показателями. Об этом пишет «Газета. ру».
Эксперт отметил, что осень традиционно является сезоном активности на рынке недвижимости, когда цены начинают расти. В частности, ожидается, что наибольшее подорожание коснется однокомнатных квартир.
Сутин подчеркнул, что рост цен будет обусловлен удорожанием строительных материалов и работ, а также уровнем государственной поддержки льготной ипотеки. Если финансирование не будет резко сокращено, то цены на первичном рынке останутся на высоком уровне. Однако он также отметил, что за счет индивидуальных скидок и субсидий реальная стоимость недвижимости может оказаться ниже номинальной.
Что касается вторичного рынка, то здесь важным фактором является ключевая ставка ЦБ, которая в настоящее время составляет 17%. Высокий уровень ставки затрудняет доступ населения к ипотечным кредитам, что может привести к снижению цен на квартиры на вторичном рынке. Государственные программы субсидирования ставок по таким кредитам пока находятся в стадии разработки, что также влияет на динамику цен.
Согласно данным Сбера, в июле средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке составила 175,6 тысяч рублей, а на вторичном — 116,4 тысяч рублей.