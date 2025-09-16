Россиян предупредили о предстоящем подорожании квартир

По прогнозу к. э. н. Александра Сутина, новостройки в октябре подорожают на 7-8% по сравнению с текущими уровнями. Осенью, как правило, активность на рынке растёт, особенно подорожают однокомнатные квартиры. Рост цен он связывает с удорожанием стройматериалов и работ и уровнем поддержки льготной ипотеки: при стабильном финансировании первичный рынок останется дорогим, хотя индивидуальные скидки и субсидии могут снижать реальную стоимость. На вторичном рынке давление оказывает ключевая ставка ЦБ (17%), затрудняющая доступ к ипотеке и способная приводить к снижению цен; госпрограммы субсидирования ставок пока разрабатываются. По данным Сбера, в июле средняя цена за м² на первичном рынке — 175,6 тысяч, на вторичном — 116,4 тысяч.

По прогнозам кандидата экономических наук и доцента ИМЭС Александра Сутина, новостройки в России в октябре подорожают на 7-8% по сравнению с текущими показателями. Об этом пишет «Газета. ру».

Эксперт отметил, что осень традиционно является сезоном активности на рынке недвижимости, когда цены начинают расти. В частности, ожидается, что наибольшее подорожание коснется однокомнатных квартир.

Сутин подчеркнул, что рост цен будет обусловлен удорожанием строительных материалов и работ, а также уровнем государственной поддержки льготной ипотеки. Если финансирование не будет резко сокращено, то цены на первичном рынке останутся на высоком уровне. Однако он также отметил, что за счет индивидуальных скидок и субсидий реальная стоимость недвижимости может оказаться ниже номинальной.

Что касается вторичного рынка, то здесь важным фактором является ключевая ставка ЦБ, которая в настоящее время составляет 17%. Высокий уровень ставки затрудняет доступ населения к ипотечным кредитам, что может привести к снижению цен на квартиры на вторичном рынке. Государственные программы субсидирования ставок по таким кредитам пока находятся в стадии разработки, что также влияет на динамику цен.

Согласно данным Сбера, в июле средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке составила 175,6 тысяч рублей, а на вторичном — 116,4 тысяч рублей.