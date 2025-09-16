Россиян предупредили, что за неправильно выброшенный мусор можно сесть в тюрьму

Выброс мусора мимо урны теперь может обойтись гражданам в сумму от двух до трех тысяч рублей, согласно заявлению эксперта по ЖКХ Дмитрия Бондаря, пишет NEWS.ru.
Он подчеркнул, что повторное нарушение в течение года может привести к увеличению штрафа до пяти тысяч рублей. Протоколы о нарушениях могут составлять полиция, муниципальные инспекторы и представители природоохранных органов. В случае фиксации нарушения на территории образовательных учреждений, администрация может зафиксировать его с помощью фото- или видеосъемки и обратиться к участковому.
Бондарь также отметил, что если выброшенный мусор причинит вред здоровью людей или окружающей среде, размер штрафа может возрасти до пяти-семи тысяч рублей. Кроме того, организация несанкционированной свалки может повлечь уголовную ответственность по статье 247 УК РФ с штрафами до 200 тысяч рублей или даже лишением свободы на срок до двух лет.