Россиян предупредили, что за неправильно выброшенный мусор можно сесть в тюрьму

Выброс мусора мимо урны теперь грозит штрафом 2-3 тысяч рублей, сообщил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь NEWS.ru. Повторное нарушение в течение года — до 5 тысяч рублей Протоколы могут составлять полиция, муниципальные инспекторы и природоохранные органы; в школах фиксируют фото- или видеосъёмкой и обращаются к участковому. Если мусор нанесёт вред здоровью или природе, штрафы вырастут до 5-7 тысяч рублей. Организация свалки может повлечь уголовную ответственность по ст. 247 УК РФ — штрафы до 200 тысяч рублей или лишение свободы до 2 лет.

Выброс мусора мимо урны теперь может обойтись гражданам в сумму от двух до трех тысяч рублей, согласно заявлению эксперта по ЖКХ Дмитрия Бондаря, пишет NEWS.ru.

Он подчеркнул, что повторное нарушение в течение года может привести к увеличению штрафа до пяти тысяч рублей. Протоколы о нарушениях могут составлять полиция, муниципальные инспекторы и представители природоохранных органов. В случае фиксации нарушения на территории образовательных учреждений, администрация может зафиксировать его с помощью фото- или видеосъемки и обратиться к участковому.

Бондарь также отметил, что если выброшенный мусор причинит вред здоровью людей или окружающей среде, размер штрафа может возрасти до пяти-семи тысяч рублей. Кроме того, организация несанкционированной свалки может повлечь уголовную ответственность по статье 247 УК РФ с штрафами до 200 тысяч рублей или даже лишением свободы на срок до двух лет.