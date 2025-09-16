Рязань
Россиян начали обманывать с помощью налоговых деклараций
Мошенники используют новую схему обмана россиян, связанного с налоговыми декларациями, сообщает источник в правоохранительных органах ТАСС. Они звонят самозанятым и ИП, выдавая себя за сотрудников ФНС, и говорят об обнаруженных ошибках в декларации. Просят продиктовать код для их «исправления» — после получения кода переходят к основной афере. Жертве сообщают о якобы переводе с её счета средств на финансирование ВСУ и возбуждении уголовного дела, а затем вовлекают в «работу» на злоумышленников под видом помощи правоохранительным органам: поручают переводить деньги или выступать курьером.

Мошенники начали использовать новую схему обмана россиян, связанного с налоговыми декларациями, сообщает источник в правоохранительных органах в беседе с ТАСС.

По информации собеседника, злоумышленники звонят людям, зарегистрированным как самозанятые или индивидуальные предприниматели, выдавая себя за сотрудников Федеральной налоговой службы (ФНС).

Во время разговора мошенники сообщают о якобы обнаруженных ошибках в налоговой декларации и просят предоставить код для их исправления. Как только жертва сообщает код, преступники переходят к стандартной схеме обмана. Они пугают человека, утверждая, что с его счета были переведены деньги на финансирование ВСУ, и в связи с этим возбуждено уголовное дело. После этого жертву вовлекают в преступную деятельность под предлогом работы на правоохранительные органы, заставляя выполнять поручения, связанные с переводом денег или работой курьера.