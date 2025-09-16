Психотерапевт назвала разницу в возрасте для гармоничных отношений

По мнению специалистки из Оксфордского университета Элоизуы Скиннер, оптимальный возрастной разрыв в паре — не более трех лет. Партнеры с небольшой разницей в возрасте часто имеют схожие финансовые взгляды, включая подходы к тратам, сбережениям и инвестициям. Также они, как правило, обладают схожим состоянием здоровья. Это позволяет легче находить общий язык в различных аспектах жизни.

На ее взгляд, оптимальный возрастной разрыв в паре — не более трех лет. Партнеры с небольшой разницей в возрасте часто имеют схожие финансовые взгляды, включая подходы к тратам, сбережениям и инвестициям. Также они, как правило, обладают схожим состоянием здоровья. Это позволяет легче находить общий язык в различных аспектах жизни.

Врач сослалась на исследования, которые показывают, что удовлетворенность отношениями снижается с увеличением возрастного разрыва между партнерами. Особенно остро встает вопрос о деторождении.

Пары с большой разницей в возрасте также чаще сталкиваются с финансовыми и социальными трудностями. Например, если один из партнеров выходит на пенсию значительно раньше другого, или если между ними существует значительное неравенство в доходах, статусе или карьерных достижениях, это может повлиять на баланс власти в отношениях.