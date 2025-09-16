Рязань
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
Вчера 18:27
Вчера 18:27
249
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
15 сентября 2025 10:51
2 324
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
1 326
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
10 сентября 18:09
2 739
Прокуратура помогла рязанке получить необходимые средства реабилитации
Прокуратура помогла жительнице Пронского района получить необходимые технические средства реабилитации. Об этом 16 сентября сообщила пресс-служба надзорного органа.

Отмечается, что женщине в полном объеме не предоставили технические средства реабилитации. Она обратилась в прокуратуру. В итоге женщине выдан сертификат, и она обеспечена ежедневными средствами реабилитации.

По иску прокуратуры также рассматривается вопрос о компенсации морального вреда.