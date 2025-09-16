Прокуратура помогла рязанке получить необходимые средства реабилитации
Отмечается, что женщине в полном объеме не предоставили технические средства реабилитации. Она обратилась в прокуратуру. В итоге женщине выдан сертификат, и она обеспечена ежедневными средствами реабилитации. По иску прокуратуры также рассматривается вопрос о компенсации морального вреда.
