Прививка от гриппа для рязанцев закончилась за 10 дней первого этапа вакцинации

Министр здравоохранения региона Александр Пшенников отметил, что Рязанская область в активной фазе иммунизации от гриппа. «Регион вакцину не закупает, нам их поставляют в рамках централизованных федеральных поставок. План на этот год — 420 тысяч доз. Вакцины в регион приходят не одномоментно, а в три этапа. Первый этап поставки состоялся 20 августа с равномерным распределением доз, дети и взрослые. Меньше чем за 10 дней первый этап взрослой вакцины закончился», — пояснил глава минздрава.

Он поделился, что с производителями и поставщиками минздрав находится в тесном сотрудничестве. Удалось получить дополнительные 140 тысяч доз вакцины от гриппа. «И получилось так, что те медорганизации, которые отработали хорошо и быстро, имели этот бесшовный перерыв в три-четыре дня, когда граждане не получили ответов на свои вопросы», — пояснил министр.

Как отметил Пшенников, сейчас вакцинировано 65 тысяч рязанцев.

Губернатор Павел Малков поручил заняться распределением остатков вакцины, чтобы не получилось так, чтобы доз не хватало в востребованных местах.

Ранее минздрав Рязанской области заявлял о нехватке вакцины от коклюша для детей.