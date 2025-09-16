Прививка от гриппа для рязанцев закончилась за 10 дней первого этапа вакцинации

Прививка от гриппа для взрослых рязанцев закончилась за 10 дней первого этапа вакцинации. Об этом 16 сентября на заседании рязанского правительства рассказал министр здравоохранения Александр Пшенников, отвечая на жалобы о нехватке вакцины в медучрждениях региона.
Он отметил, что Рязанская область в активной фазе иммунизации от гриппа.
«Регион вакцину не закупает, нам их поставляют в рамках централизованных федеральных поставок. План на этот год — 420 тысяч доз. Вакцины в регион приходят не одномоментно, а в три этапа. Первый этап поставки состоялся 20 августа с равномерным распределением доз, дети и взрослые. Меньше чем за 10 дней первый этап взрослой вакцины закончился», — рассказал Пшенников.
Он поделился, что с производителями и поставщиками минздрав находится в тесном сотрудничестве. Удалось получить дополнительные 140 тысяч доз вакцины от гриппа. «И получилось так, что те медорганизации, которые отработали хорошо и быстро, имели этот бесшовный перерыв в три-четыре дня, когда граждане не получили ответов на свои вопросы», — пояснил министр.
Как отметил Пшенников, сейчас вакцинировано 65 тысяч рязанцев.
Губернатор Павел Малков поручил заняться распределением остатков вакцины, чтобы не получилось так, чтобы доз не хватало в востребованных местах.
Ранее минздрав Рязанской области заявлял о нехватке вакцины от коклюша для детей.