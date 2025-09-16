Подрядчика привлекли к ответственности из-за затопления дома в Рязанской области

Рязань
Жители Пронского района рассказали, что подъезд многоквартирного дома затопило из-за некачественного капремонта крыши. Отмечается, что по вине подрядчика засорилась труба ливневой канализации. Прокуратура внесла организации и Фонду капитального ремонта Рязанской области представления. В результате подъезд отремонтирован. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Подрядчика привлекли к ответственности из-за затопления многоквартирного дома в Пронском районе. Об этом 16 сентября сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

Жители Пронского района рассказали, что подъезд многоквартирного дома затопило из-за некачественного капремонта крыши.

Отмечается, что по вине подрядчика засорилась труба ливневой канализации.

Прокуратура внесла организации и Фонду капитального ремонта Рязанской области представления.

В результате подъезд отремонтирован. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.