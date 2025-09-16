Подрядчика привлекли к ответственности из-за затопления дома в Рязанской области
Подрядчика привлекли к ответственности из-за затопления многоквартирного дома в Пронском районе. Об этом 16 сентября сообщила пресс-служба облпрокуратуры.
Жители Пронского района рассказали, что подъезд многоквартирного дома затопило из-за некачественного капремонта крыши.
Отмечается, что по вине подрядчика засорилась труба ливневой канализации.
Прокуратура внесла организации и Фонду капитального ремонта Рязанской области представления.
В результате подъезд отремонтирован. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.