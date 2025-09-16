Несколько стран Евросоюза отказались лишать россиян виз
Отмечается, что в список несогласных вошли Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия. Главная мотивация государств — серьезное влияние на экономику за счет потери потока туристов.
Несколько стран Евросоюза отказались лишать россиян виз. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на портал Pronews.
Напомним, ранее Евросоюз рассматривал ряд ограничений для россиян в рамках работы над 19-м пакетом санкций.