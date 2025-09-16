Рязань
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
Названы самые высокооплачиваемые вакансии сентября в Рязани
Лидирующую позицию в рейтинге зарплат в регионе занял коммерческий директор производственного предприятия. Им готовы платить от 180 000 рублей в месяц. На втором месте — заместитель директора магазина с зарплатой от 120 000 до 150 000 рублей. На третьем месте — водитель категории C на междугородние перевозки. Им в Рязани предлагают от 100 000 до 160 000 рублей. Четвертое место рейтинга занял программист / разработчик электроники с зарплатой до 160 000 рублей. Замыкает пятерку — рабочий на мебельное производство, которому в регионе предлагают от 120 000 рублей.

