На Урале медведь-трупоед раскопал десятки могил на кладбище

На Урале медведь-трупоед стал причиной беспокойства среди местных жителей и властей. Об этом сообщили в телеграм-канале Mash.

Хищник раскопал десятки могил на Уреньгинском кладбище в Челябинской области и съел останки усопших. В связи с этим егеря и охотники начали активные поиски косолапого по всем кладбищам города Златоуста.

Министерство экологии региона выдало разрешение на отлов медведя, однако пока его найти не удалось.

Этот инцидент не является единичным случаем в России. В конце августа в посёлке Солнечный Хабаровского края аналогичный медведь также раскопал могилы и поел останки усопших, что привело к закрытию кладбища до конца сентября.

Фото: Mash