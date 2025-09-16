На площади Победы в Рязани произошло ДТП
Авария случилась на пересечении проезда Завражного и Первомайского проспекта. Две легковушки столкнулись на пешеходном переходе. В соцсетях сообщается, что один из водителей проехал на красный сигнал светофора вслед за автомобилем ГАИ. Согласно сервису «Яндекс-карты», на участке дороги затруднено движение. Официальная информация уточняется.
На площади Победы в Рязани произошла авария. Об этом РЗН. Инфо 16 сентября сообщили читатели.
ДТП случилось на пересечении проезда Завражного и Первомайского проспекта. Две легковушки столкнулись на пешеходном переходе. В соцсетях сообщается, что один из водителей проехал на красный сигнал светофора вслед за автомобилем ГАИ.
Согласно сервису «Яндекс-карты», на участке дороги затруднено движение.
Официальная информация уточняется.