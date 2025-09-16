На Лыбедском бульваре в Рязани появилось панно из мозаики
Панно создали у бизнес-центра. Его созданием занимался творческий коллектив студии «Талисман». Отмечается, что в августе 2026 года в городе планируется добавить ещё одно панно, поэтому мастер-классы под названием «Мозаичная стена» продолжатся.
На Лыбедском бульваре в Рязани появилось панно из мозаики. Об этом сообщает Telegram-канал «субЪкультура»
Панно создали у бизнес-центра. Его созданием занимался творческий коллектив студии «Талисман».
Отмечается, что в августе 2026 года в городе планируется добавить ещё одно панно, поэтому мастер-классы под названием «Мозаичная стена» продолжатся.