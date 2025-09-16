На четырех рязанских улицах отключили холодную воду
На четырех рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщает «Водоканал».
Во вторник, 16 сентября, c 09:30 до 17:00 ресурса не будет по адресам:
- 1-й проезд Космодемьянской, дом № 6;
- улица Пугачева, дома №№ 39/23, 41/10;
- улица Разина, дома №№ 44, 45, 47;
- улица Трудовая, дома №№ 17/43, 19/42, 21.