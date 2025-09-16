На биостанции РГУ родились бельчата, рязанцы могут выбрать для них клички

На биостанции РГУ имени С. А. Есенина родились бельчата, рязанцы могут выбрать для них клички. Об этом 15 сентября сообщили в официальной группе биологической станции в «ВК».

«Как бы нам назвать бельчат? Предлагайте свои варианты», — написали в публикации.

Фото: биологическая станция РГУ имени С. А. Есенина