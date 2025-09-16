Мошенники начали писать россиянам с просьбой перезвонить
Сообщения приходят на мессенджер, электронную почту, в СМС и почтовый ящик. Аферисты пишут о взломе аккаунта, необходимости заменить документы, банковские или сим-карты, оплатить услуги или штраф. Под этими предлогами они требуют связаться с их «представителем».
Мошенники начали писать россиянам с просьбой перезвонить. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.
