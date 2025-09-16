Малков прокомментировал ночную атаку БПЛА на Рязанскую область
Губернатор Рязанской области Павле Малков прокомментировал ночную атаку беспилотников на Рязанскую область. Информация появилась у него в Telegram-канале. Ночью было сбито четыре беспилотника. «По предварительной информации, пострадавших и ущерба нет», — отметил глава региона. На территории Рязанской области ночью объявили угроза атаки БПЛА в 01:11, отменили под утро — в 6:58.
Губернатор Рязанской области Павле Малков прокомментировал ночную атаку беспилотников на Рязанскую область. Информация появилась у него в Telegram-канале.
Ночью было сбито четыре беспилотника.
«По предварительной информации, пострадавших и ущерба нет», — отметил глава региона.
На территории Рязанской области ночью объявили угроза атаки БПЛА в 01:11, отменили под утро — в 6:58.