Иркутянин залезал в квартиры рязанцев и воровал ценные вещи
Установлено, что 33-летний рецидивист с марта по апрель 2025 года забирался в жилища через окна и похищал имущество. Общая стоимость нескольких краж составила 19 тысяч рублей. Злоумышленника признали виновным в краже с незаконным проникновением в жилище (4 эпизода п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Иркутянин залезал в квартиры рязанцев и воровал ценные вещи. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Установлено, что 33-летний рецидивист с марта по апрель 2025 года забирался в жилища через окна и похищал имущество. Общая стоимость нескольких краж составила 19 тысяч рублей.
Злоумышленника признали виновным в краже с незаконным проникновением в жилище (4 эпизода п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.