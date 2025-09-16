Губернатор Малков: нужно контролировать вопросы логистики и своевременного обеспечения медучреждений вакцинами от гриппа

Губернатор на заседании поднял вопрос проведения прививочной кампании от гриппа в регионе. Павел Малков привел в пример жалобу рязанки, которая сообщила об отсутствии вакцины в поликлинике рязанской ОКБ. Зампред правительства — министр здравоохранения Александр Пшенников доложил о том, что прививочная кампания активно идет в Рязанском регионе. В настоящее время в регионе уже вакцинировалось более 65 тысяч человек.

Губернатор Павел Малков на заседании правительства Рязанской области дал поручение региональному минздраву контролировать ход прививочной кампании от гриппа. Об этом сообщает сайт правительства региона.

Губернатор на заседании поднял вопрос проведения прививочной кампании от гриппа в регионе. Павел Малков привел в пример жалобу рязанки, которая сообщила об отсутствии вакцины в поликлинике рязанской ОКБ.

Зампред правительства — министр здравоохранения Александр Пшенников доложил о том, что прививочная кампания активно идет в Рязанском регионе. В настоящее время в регионе уже вакцинировалось более 65 тысяч человек.

«Область получает вакцину в рамках централизованных федеральных поставок, поэтапно. План на текущий год — 420 тысяч доз вакцины. 20 августа регион получил первую партию в объеме 100 тысяч доз для детей и взрослых. Они были равномерно распределены по медучреждениям и использованы менее чем за десять дней. На втором этапе поликлиники получили еще 140 тысяч доз. Минздрав работает во взаимодействии с производителями и поставщиками с тем, чтобы ускорить сроки третьей поставки в регион — это 178 тысяч доз вакцины», — рассказал министр.

Также Александр Пшенников отметил высокий уровень сознательности жителей области, активный спрос на вакцинацию и пояснил, что пациентка обратилась в поликлинику именно в те несколько дней, когда первая партия была уже израсходована, а следующая еще не поступила.

Губернатор поручил минздраву держать на строгом контроле ход прививочной кампании в Рязанской области.

«Хорошо, что такой высокий спрос у жителей на вакцинацию от гриппа. Нужно контролировать вопросы логистики и своевременного обеспечения медучреждений вакцинами. И прошу также по необходимости обеспечить оперативное перераспределение медпрепаратов для того, чтобы это соответствовало спросу», — сказал глава региона.