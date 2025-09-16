Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 16
22°
Срд, 17
22°
Чтв, 18
20°
ЦБ USD 83.07 -1.31 16/09
ЦБ EUR 97.45 -1.88 16/09
Нал. USD 83.06 / 82.20 16/09 13:55
Нал. EUR 97.90 / 98.88 16/09 13:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
Вчера 10:51
1 866
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
1 241
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
10 сентября 18:09
2 668
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
8 сентября 13:15
7 333
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Директор «Автостата» рассказал, какие автомобили подорожают с 1 ноября из-за новых правил на утильсбор
По словам Целикова, изменения коснуться и новых автомобилей, и автомобилей с пробегом. «В первую очередь пострадают те, кто не уважает российскую и китайскую технику, а любит прочие иномарки, мощность и драйв. Если проводить планку 160 л. с. — то половина ввозимых авто точно «попадает на бабки» — отметил он. Эксперт опубликовал топ-10 автомобилей, которые подорожают в первую очередь. среди них: Geely Monjaro, Toyota RAV4, BMW X3, BMW X5, Hyundai Palisade, BMW 5 серии, Toyota Highlander, KIA Sorento, KIA Carnival, Hyundai Santa Fe и т. д.

Директор «Автостата» рассказал, какие автомобили подорожают с 1 ноября из-за новых правил на утильсбор. Об этом Сергей Целиков написал в Telegram-канале агентства «Автостат».

Отмечается, что с 1 ноября 2025 года льготный утилизационный сбор, который оплачивают физические лица при ввозе автомобиля из-за границы, будет работать только для автомобилей мощностью до 160 л. с. Если мощность больше, то будет выплачиваться коммерческий утильсбор, который в разы выше.

По словам Целикова, изменения коснуться и новых автомобилей, и автомобилей с пробегом.

«В первую очередь пострадают те, кто не уважает российскую и китайскую технику, а любит прочие иномарки, мощность и драйв. Если проводить планку 160 л. с. — то половина ввозимых авто точно „попадает на бабки“, в новых автомобилях 68% мощнее 160 л. с, в подержанных 44 процента», — отметил он.

Эксперт опубликовал топ-10 автомобилей, которые подорожают в первую очередь, среди них: Geely Monjaro, Toyota RAV4, BMW X3, BMW X5, Hyundai Palisade, BMW 5 серии, Toyota Highlander, KIA Sorento, KIA Carnival, Hyundai Santa Fe и т. д.

«Автомобилей не российско-китайского производства до 160 л. с. много. Например активно везут японские модели с правым рулем. Всякие Freed, Fit, Corolla, Stepwgn, Vezel, Yaris, Wish, Note, Jimny, Raize, Roomy, Sienta, Vitz, Axela. Для европейской части страны остаются „доутильные“ Volkswagen Golf, Tiguan и даже Passat, KIA K3 и К5, Mazda 3, CX3 и СХ-30», — подчеркнул Целиков.