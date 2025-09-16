Директор «Автостата» рассказал, какие автомобили подорожают с 1 ноября из-за новых правил на утильсбор

По словам Целикова, изменения коснуться и новых автомобилей, и автомобилей с пробегом. «В первую очередь пострадают те, кто не уважает российскую и китайскую технику, а любит прочие иномарки, мощность и драйв. Если проводить планку 160 л. с. — то половина ввозимых авто точно «попадает на бабки» — отметил он. Эксперт опубликовал топ-10 автомобилей, которые подорожают в первую очередь. среди них: Geely Monjaro, Toyota RAV4, BMW X3, BMW X5, Hyundai Palisade, BMW 5 серии, Toyota Highlander, KIA Sorento, KIA Carnival, Hyundai Santa Fe и т. д.

Директор «Автостата» рассказал, какие автомобили подорожают с 1 ноября из-за новых правил на утильсбор. Об этом Сергей Целиков написал в Telegram-канале агентства «Автостат».

Отмечается, что с 1 ноября 2025 года льготный утилизационный сбор, который оплачивают физические лица при ввозе автомобиля из-за границы, будет работать только для автомобилей мощностью до 160 л. с. Если мощность больше, то будет выплачиваться коммерческий утильсбор, который в разы выше.

По словам Целикова, изменения коснуться и новых автомобилей, и автомобилей с пробегом.

«В первую очередь пострадают те, кто не уважает российскую и китайскую технику, а любит прочие иномарки, мощность и драйв. Если проводить планку 160 л. с. — то половина ввозимых авто точно „попадает на бабки“, в новых автомобилях 68% мощнее 160 л. с, в подержанных 44 процента», — отметил он.

Эксперт опубликовал топ-10 автомобилей, которые подорожают в первую очередь, среди них: Geely Monjaro, Toyota RAV4, BMW X3, BMW X5, Hyundai Palisade, BMW 5 серии, Toyota Highlander, KIA Sorento, KIA Carnival, Hyundai Santa Fe и т. д.

«Автомобилей не российско-китайского производства до 160 л. с. много. Например активно везут японские модели с правым рулем. Всякие Freed, Fit, Corolla, Stepwgn, Vezel, Yaris, Wish, Note, Jimny, Raize, Roomy, Sienta, Vitz, Axela. Для европейской части страны остаются „доутильные“ Volkswagen Golf, Tiguan и даже Passat, KIA K3 и К5, Mazda 3, CX3 и СХ-30», — подчеркнул Целиков.