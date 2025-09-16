ЦБ предложил новые правила ремонта по ОСАГО

В Центробанке предложили разрешить водителям самостоятельно выбирать станцию техобслуживания (СТО) для ремонта машины после ДТП. При этом, как отметили в регуляторе, автомобилисты будут нести повышенную ответственность за свой выбор. Отмечается, что нововведения будут более четко регулировать взаимоотношения между страховой компаний и водителем. Кроме того, инициатива должна привести к сокращению числа судебных разбирательств и жалоб.

