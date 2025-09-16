Банк России усилит меры против нелегальных криптоопераций и финансовых пирамид

Регулятор предложил комплекс изменений, направленных на предотвращение финансовых нарушений, таких как незаконный криптообмен, использование подставных лиц и схемы с признаками пирамид. ЦБ зафиксировал рост числа жалоб на кибермошенничество и блокировку счетов клиентов, которые участвовали в нелегальных криптообменных и арбитражных операциях. В связи с этим одним из приоритетов станет внедрение системы «Антидроп». Она позволит банкам получать информацию о физических лицах, чьи данные используются для проведения теневых финансовых операций.

В проекте стратегии развития финансового рынка на 2026-2028 годы регулятор предложил комплекс изменений, направленных на предотвращение финансовых нарушений, таких как незаконный криптообмен, использование подставных лиц и схемы с признаками пирамид.

ЦБ зафиксировал рост числа жалоб на кибермошенничество и блокировку счетов клиентов, которые участвовали в нелегальных криптообменных и арбитражных операциях. В связи с этим одним из приоритетов станет внедрение системы «Антидроп». Она позволит банкам получать информацию о физических лицах, чьи данные используются для проведения теневых финансовых операций.

Регулятор также продолжит работу по выявлению финансовых пирамид и схем привлечения средств через интернет. В стратегии подчеркивается, что право публично предлагать инвестиции физическим лицам имеют только лицензированные участники рынка.

К теневому бизнесу ЦБ относит анонимные интернет-криптообменники, нелегальные онлайн-казино, продавцов наркотиков и другие виды незаконной деятельности.