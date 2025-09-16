656 рязанцев попали в травмпункт БСМП за неделю
656 рязанцев попали в травмпункт БСМП за неделю. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.
С 8 по 14 сентября в амбулаторно-травматологическом центре БСМП оказали помощь 656 пациентам. 154 человека обратились за помощью с переломами, 251 — с ушибами, 158 — с растяжениями, 38 — с ранами.
Рязанцам напомнили, что Амбулаторно-травматологический центр БСМП работает круглосуточно.