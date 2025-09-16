Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 16
22°
Срд, 17
22°
Чтв, 18
21°
ЦБ USD 82.84 -0.23 17/09
ЦБ EUR 97.89 0.44 17/09
Нал. USD 83.11 / 82.20 16/09 18:15
Нал. EUR 98.30 / 98.95 16/09 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
13 минут назад
33
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
Вчера 10:51
2 125
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
1 284
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
10 сентября 18:09
2 693
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
21-летнего рязанца заподозрили в уклонении от прохождения военной службы
По данным следствия, у молодого человека не было законных оснований для освобождения от военной службы. Однако он уклонился от прохождения мероприятий, связанных с призывом. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 328 УК РФ. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

21-летнего жителя Пронского района заподозрили в уклонении от прохождения военной службы. Об этом 16 сентября сообщила пресс-служба СУ СКР.

По данным следствия, у молодого человека не было законных оснований для освобождения от военной службы. Однако он уклонился от прохождения мероприятий, связанных с призывом.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 328 УК РФ. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.