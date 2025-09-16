21-летнего рязанца заподозрили в уклонении от прохождения военной службы
По данным следствия, у молодого человека не было законных оснований для освобождения от военной службы. Однако он уклонился от прохождения мероприятий, связанных с призывом. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 328 УК РФ. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.
