Жительница Рязани погибла во время отдыха в Абхазии
75-летняя рязанка утонула в акватории Гагры. Ее тело в море заметили очевидцы. Труп погибшей извлекли из воды сотрудники ГИМС и спасатели. Тело рязанки доставили в морг.
