Жителей Рязанской области предупредили о сохранении высокой пожароопасности
По данным МЧС, с 15 по 19 сентября на территории региона сохранится высокая пожарная опасность (4 класс). Ранее предупреждение о высокой пожароопасности действовало с 12 по 15 сентября.
